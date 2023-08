Incidente nella notte a Pesaro: scontro auto moto, muore centauro

Pesaro, 26 agosto 2023 – Incidente mortale nella notte, intorno all'1.30, a Fosso Sejore lungo la statale Adriatica. Un 60enne di Fano, L.R. in sella ad uno scooter 125 con direzione di marcia Pesaro-Fano, arrivato all'altezza del bivio per la panoramica Ardizio, si è visto tagliare la strada da una Ford Fiesta, proveniente dal senso opposto, che intendeva svoltare a sinistra verso la panoramica.

L'urto violento non ha lasciato scampo al motociclista che è carambolato sull'asfalto morendo sul colpo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Urbino per i rilievi. Quel punto di Fosso Sejore si conferma essere ancora una volta un micidiale pericolo per i motociclisti, già vittime in passato di incidenti mortali o particolarmente gravi