Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino), 10 febbraio 2022 - Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 73bis tra Sant'Angelo in Vado ed Urbania in località Tomba di Garibaldi. Intorno alle 19.15 si è verificato un violento impatto tra due auto, una Fiat Punto a una Fiat 500L. Lo scontro tra le due vetture è apparso subito serio e le condizioni delle persone coinvolte hanno destato preoccupazione: sul luogo dello schianto è atterrata anche l'eliambulanza, assieme ad un ambulanza del 118 e sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

La circolazione è rimasta bloccata fino alle 21.30 facendo registrare lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da ricostruire e sono al vaglio delle forze dell'ordine.