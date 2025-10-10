Marche, il nodo sanità
Marche, il nodo sanità
Pesaro
Incidente oggi in autostrada, tre feriti: A14 chiusa per l'atterraggio dell'eliambulanza
10 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Incidente oggi in autostrada, tre feriti: A14 chiusa per l’atterraggio dell’eliambulanza

Tamponamento all’altezza di Fano tra mezzi pesanti: due autisti sono rimasti imprigionati tra le lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarli e affidarli alle cure dei sanitari

Pesaro, 10 ottobre 2025 – Traffico in tilt a mezzogiorno sulla A14, all’altezza di Fano, per un violento incidente che ha coinvolto tre mezzi: due furgoni e una motrice.

L’impatto, avvenuto poco prima delle 12,40 in direzione nord, ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco di Fano sono arrivati in pochi minuti e hanno lavorato per liberare due persone rimaste intrappolate tra le lamiere. I feriti, in tutto tre, sono stati poi affidati al personale del 118 e trasportati in ospedale, anche con l’ausilio dell’eliambulanza.

Per consentire l’atterraggio del velivolo e la messa in sicurezza dell’area, la polizia stradale ha disposto la chiusura temporanea della A14 in entrambe le direzioni, con conseguenti lunghe code e rallentamenti per oltre un’ora.

Terminate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto alla bonifica della carreggiata e alla rimozione dei mezzi incidentati. Le cause dello scontro sono ora al vaglio della Polizia autostradale.

Il tamponamento è avvenuto nella stessa zona dove, nelle scorse ore, un camion ha perso acido cloridrico. In quel caso, nessun altro mezzo è stato coinvolto ma la pericolosità del materiale disperso ha richiesto un lungo e delicato lavoro che ha visto coinvolti vigili del fuoco, polizia locale,  polizia stradale e protezione civile.

