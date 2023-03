Incidente oggi Pesaro, morto un centauro

Pesaro, 30 marzo 2023 – Schianto mortale in via Gagarin, a Pesaro. La tragedia si è consumata intorno alle 20 e 40 all'altezza dell'ex deposito di auto Diba, in direzione Palas.

Incidente mortale in via Gagarin a Pesaro, morto un centauro di 39 anni (foto Toni)

Secondo la prima ricostruzione, un uomo di 39 anni ha perso il controllo della moto Harley Davidson in sella alla quale stava viaggiando ed è finito contro un albero. Non ha avuto scampo. Sul posto, carabinieri e polizia locale per i rilievi.

L’uomo deceduto, nato a Pesaro, viveva a Cattolica.