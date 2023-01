Incidente oggi Pesaro: schianto in galleria, muore a 32 anni Luca Duranti

Luca Duranti, morto in incidente a 32 anni

Pesaro, 3 gennaio 2023 – Luca Duranti, 32 anni, operaio originario di Sant'Angelo in Vado ma residente a Piandimeleto e papà di due bimbi, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale accaduto attorno alle 14,30 nella galleria di Lunano.

La galleria è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Il giovane ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo della propria auto che è finita contro un pilone.

Duranti, che lavorava come capoturno in una ditta di gomme di Lunano, era apprezzato da tutti per le sue doti umane e di generosità.

Giocava nel Piandimeleto, in terza categoria.

d.e.