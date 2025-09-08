Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vm motoriProf a 20 anniPrevisioni meteoLaura PausiniGuardiano dell'isolaDon Benzi
Acquista il giornale
CronacaIncidente frontale a Osteria Nuova: Bmw e Punto distrutte, strada chiusa e feriti
8 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Incidente frontale a Osteria Nuova: Bmw e Punto distrutte, strada chiusa e feriti

Incidente frontale a Osteria Nuova: Bmw e Punto distrutte, strada chiusa e feriti

E’ successo poco dopo le 23,30 e lo schianto ha trasformato la Provinciale 423 in un campo di rottami e sirene spiegate

Incidente frontale a Osteria Nuova di Pesaro: sul posto i sanitari (foto d'archivio)

Incidente frontale a Osteria Nuova di Pesaro: sul posto i sanitari (foto d'archivio)

Per approfondire:

Pesaro, 8 settembre 2025 – Uno schianto frontale nel cuore della notte ha trasformato la provinciale 423, all’altezza di Osteria Nuova, in un campo di rottami e sirene spiegate. Erano le 23.30 quando due auto, una Bmw Serie 1 e una Fiat Punto, si sono scontrate violentemente, riducendo la carreggiata a un mosaico di lamiere e detriti sparsi per diversi metri.

L’impatto, a giudicare dalle condizioni dei veicoli, è stato devastante: entrambe le vetture hanno riportato gravi danni nella parte anteriore, al punto che l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario non solo per la messa in sicurezza ma anche per liberare la strada.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno soccorso gli occupanti delle due auto. Nonostante la gravità dello scontro, le prime informazioni parlano di feriti assistiti immediatamente e trasferiti per gli accertamenti del caso. La strada, intanto, è rimasta bloccata a lungo: le forze dell’ordine hanno dovuto deviare la viabilità per permettere sia i soccorsi che la rimozione dei mezzi incidentati.

Ora resta da chiarire cosa abbia provocato il frontale: velocità, distrazione o una manovra azzardata? Toccherà alle autorità competenti stabilire la dinamica. Nel frattempo, a Osteria Nuova, resta l’immagine di una notte interrotta dal fragore di uno schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata