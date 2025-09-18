Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Pesaro
CronacaIncidente a Pesaro, muore motociclista nello scontro con un’auto
18 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Incidente a Pesaro, muore motociclista nello scontro con un’auto

Tragedia in zona Osteria Nuova, l’impatto è stato devastante: la moto è finita rovinosamente sull’asfalto. A nulla purtroppo sono valse le tempestive manovre di rianimazione dei sanitari

Incidente mortale a Osteria Nuova, Pesaro: nulla da fare per il motociclista nonostante i soccorsi tempestivi (foto di repertorio)

Pesaro, 18 settembre 2025 – Tragedia della strada questa mattina, poco dopo le 11:30, nella zona di Osteria Nuova. All’incrocio tra via Buonarroti e via Jotti un violento scontro tra una Lancia Musa e una moto Bmw Gs è costato la vita al centauro. L’impatto è stato devastante: la moto è finita rovinosamente sull’asfalto e l’uomo a terra in condizioni disperate.

I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti, hanno allertato anche l’eliambulanza e tentato a lungo le manovre di rianimazione. Una lotta contro il tempo che però si è conclusa nel modo peggiore: il motociclista non ce l’ha fatta.

La strada è rimasta a lungo bloccata, tra il silenzio attonito dei passanti e la concitazione dei soccorsi. Sul posto i carabinieri hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora tutta da chiarire.

