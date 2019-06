Pesaro, 9 giugno 2019 - Schianto mortale oggi pomeriggio alle 16.30 sulla statale Adriatica, all'altezza dell'abitato di Colombarone nel comune di Pesaro. Tre auto coinvolte, due le vittime più tre feriti gravi. Non si conoscono le generalità delle vittime ma si tratta di una giovane donna morta sul colpo e di un uomo.

I residenti hanno sentito un boato e visto alzarsi del fumo dalle vetture. I feriti sono stati portati via da ambulanze e da l'elicottero atterrato sulla statale. Soltanto tre mesi fa, a poche centinaia di metri, un altro incidente stradale frontale era costato la vita a due giovani. Sul posto, vigili del fuoco e polizia municipale. La statale Adriatica è ancora chiusa al traffico e lo rimarrà per ancora molto tempo.

E' davvero una giornata tragica, quella di oggi, per l'Adriatca: qualche chilometro più a nord, nel territorio di Ravenna, questa mattina ha perso la vita un motocilista imolese e la sua compagna è ora in fin di vita all'ospedale. E sale la polemica per la pericolosità di una arteria tanto frequentata quanto carica di vittime.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO