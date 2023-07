Incidente da paura a Pesaro: gravi i due conducenti, e una Smart vola sulla scarpata

Pesaro, 22 luglio 2023 – Due feriti, auto distrutte, traffico bloccato per quasi un’ora. Grave incidente ieri sera, verso le 19.30, sulla strada per Novilara, poco dopo la residenza sanitaria Galantara. In una curva si sono scontrate frontalmente una Smart e una Fiat Panda.

Un urto così forte da far ruotare la Smart di 180 gradi facendola finire su un greppo al lato della strada. Al volante della prima, che viaggiava verso Novilara, c’era una donna pesarese che nell’impatto avrebbe riportato diverse fratture. Per lei, soccorsa dai sanitari del 118 di Fano, è stato necessario il ricovero a Torrette di Ancona dove è stata trasportata con l’elisoccorso arrivato dal capoluogo dorico e atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. Non avrebbe mai perso conoscenza.

Gravi anche le ferite riportate dal conducente della Panda, un pesarese, che stava andando nella direzione opposta, da Novilara verso Pesaro. Lo schianto è stato così forte da provocare lo scoppio degli airbag. Nell’urto, il pesarese ha riportato diversi traumi e fratture al torace, alla rotula, al polso e forse in altre parti del corpo. Anche lui è rimasto sempre vigile. I sanitari dell’ambulanza lo hanno trasportato all’ospedale di Pesaro. Sequestrate le due macchine.

Sul posto dell’incidente, sono subito arrivati anche i poliziotti della municipale di Pesaro. Il traffico è rimasto paralizzato per quasi un’ora. Dopo il soccorso dei due feriti e l’intervento dei vigili del fuoco, i vigili urbani hanno ripristinato la viabilità attivando il senso unico alternato.

Ieri sera non si conosceva ancora la prognosi dei due coinvolti nell’incidente. Così come non è ancora stata chiarita la dinamica dello scontro. Dinamica al vaglio della polizia municipale del comando di Pesaro. Si tratta di capire chi dei conducenti possa aver perso il controllo del mezzo finendo nella carreggiata di direzione opposta e andandosi a schiantare contro l’altra auto. Sotto la lente degli inquirenti anche le analisi sui feriti dalle quali potrà emergere, o meno, se uno dei due, o nessuno, o entrambi, si fossero messi alla guida dopo aver bevuto o assunto qualche sostanza.

e. ros.