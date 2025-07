Incidente frontale al porto: 2 feriti, salvo il gattino nella 500

Pesaro, 2 luglio 2025 – Una donna di 58 anni soccorsa dall’eliambulanza e in gravi condizioni all’ospedale di Ancona, Giovanni Giorgi, titolare dei cantieri Giorgi, anch’egli ferito e soccorso al San Salvatore, un gattino miracolosamente illeso e Strada tra i due porti chiusa al traffico. Tutto a causa di un grave incidente avvenuto ieri.

Sono le 17 circa, una donna, B.C. di 58 anni di Pesaro, sta transitando con la sua Fiat 500 rossa dai cantieri Rossini e in direzione ponte di Soria. Dall’altra parte sta viaggiando a velocità ridottissima, in cerca di un parcheggio, Giovanni Giorgi, titolare dei cantieri che portano il suo nome, diretto al lavoro. Improvvisamente la Suzuki guidata da quest’ultimo viene centrata in pieno della Fiat 500 che si sposta inesorabilmente nella sua corsia. L’urto è violentissimo.

Scoppiano gli air bag. L’auto della donna viene sbalzata sull’asfalto tanto da invertirne il senso di marcia. La Suzuki viene centrata all’altezza del posto guidatore. Dal negozio Volpini, che si trova proprio di fronte, escono i primi testimoni: “Abbiamo sentito un botto terribile, e abbiamo chiamato i soccorsi, la ragazza sembrava avere perso i sensi”.

Arrivano i pompieri, la Polizia locale, la Capitaneria di porto e l’ambulanza del 118. Poco dopo atterra l’eliambulanza che trasporta ad Ancona la 58enne, che viene estratta dai vigili del fuoco. I quali si accorgono che all’interno c’è un gattino, chiuso in una gabbia, rimasto miracolosamente illeso nel terribile scontro. Si prendono cura di lui i titolari del negozio Volpini. Giorgi invece viene accompagnato in ospedale: “Per fortuna non è grave, abbiamo avuto solo un grande spavento”, dice suo figlio Giovanni.

Poco distante, Guido Pianosi ha appena finito di deporre la sua testimonianza agli agenti della Polizia locale. Ha visto tutto: “Stavo aprendo la porta del capannone di Giorgi, dove ho il mio gommone, e guardavo verso la strada. Ho visto la 500 arrivare dalla parte opposta, ho visto passare l’auto di Giorgi, la Fiat non ha frenato minimamente, si è scontrata, si è sollevata da terra e si è girata. Dentro la sua auto c’era la gabbia con il gatto. Poi sono arrivati i soccorsi”