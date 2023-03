Incidente Pesaro, schianto al porto: lui travolge una moto, passanti gli bloccano l’auto

Un fotogramma del video dell’incidente di sabato al porto di Pesaro

Pesaro, 28 marzo 2023 – Fa inversione, non si accorge di una moto che arriva, la ragazza in sella sbatte nell’auto e cade per terra, l’auto si ferma ma solo diversi metri più avanti.

Paura e concitazione sabato pomeriggio, ore 15 circa, in Strada tra i Due porti, più o meno all’altezza del Club nautico: dei passanti che in un primo momento avevano visto l’autista allontanarsi lo hanno seguito e gli hanno tolto le chiavi dal cruscotto dell’auto, per bloccarlo. L’uomo, identificato dalla polizia locale, si è rifiutato di fare l’alcol test.

Protagonista un 51enne nato e residente a Firenze, che usciva forse da un lauto pranzo, o comunque da un luogo dove aveva bevuto un po’. Sta guidando una Fiat 500 Abarth. Inizia un’inversione per rientrare verso il centro città, ma non si accorge di una moto, una Kawasaki 650, che procede in direzione porto, guidata da una 27enne di Pesaro che impatta sulla parte anteriore della 500. La ragazza cade a terra, verrà poi portata in ospedale per una sospetta frattura del bacino.

Arriva la polizia locale. Dalla 500 nel frattempo alcuni passanti, che hanno assistito allo scontro, hanno tolto le chiavi, per bloccare il veicolo. Gli agenti quando si avvicinano al 51enne si accorgono dall’alito che potrebbe aver bevuto un po’ troppo. Lo sottopongono ad alcol test. Ma non riesce a soffiare. Prova più volte, ma non ce la fa o non vuole farlo. Per la polizia locale quindi quel test equivale a un rifiuto, e si applica il massimo del codice: cioè come se lui avesse guidato con 1,5 di alcol nel sangue. Viene portato al comando per accertamenti. Poi salta fuori un altro particolare: guidava senza patente, non risulta mai averla presa. Gli viene sequestrata l’auto, lui è denunciato per guida in stato di ebbrezza, e gli viene contestata la guida senza patente.