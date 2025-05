Incidente sulla Statale, ciclista travolto da uno scooter: è grave

Pesaro 18 maggio 2025 - E’ grave un ciclista sessantenne di Pesaro che questa mattina è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. E’ successo pochi minuti dopo le 9, sulla Statale, tra le intersezioni di viale dei Partigiani e viale Venezia. L’uomo è stato travolto da una minorenne che stava guidando il suo scooter, in direzione mare.

Secondo una prima ricostruzione, fatta da una pattuglia dei carabinieri di Pesaro che ha svolto i rilievi sul posto, l’uomo avrebbe “tagliato” in sella alla sua bici la Statale da un lato all’altro della carreggiata, probabilmente non accorgendosi che nel frattempo stava sopraggiungendo da nord lo scooter. La ragazzina che lo stava guidando non è riuscita ad evitarlo. L’impatto è avvenuto in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

Nell’urto ambedue i conducenti sono finiti a terra. Ad avere la peggio il sessantenne, che è stato curato sul posto da una ambulanza del 118 e poi trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sull’asfalto anche una chiazza di sangue conseguente alle ferite riportate dall’uomo dopo lo schianto. Le sue condizioni sono serie. Ferite lievi, e cioè alcune escoriazioni, per la ragazzina. Il traffico in quel punto della Statale, ieri frequentato a quell’ora anche da tutti quelli che da nord si stavano recando al mare, è stato interrotto per diversi minuti, per tutta la durata delle operazioni legate prima ai soccorsi e poi ai rilievi.