Incidente sulla Statale Attraversa sulle strisce: donna investita da un’auto

E’ circa mezzogiorno. Il traffico lungo la Strada Statale è intenso. Il Largo Tre Martiri, all’altezza della rotatoria che collega il ponte di Porta Rimini con la strada che porta a Baia Flaminia, stanno transitando auto, ma c’è anche chi tenta di attraversare la strada. Una donna di 65 anni, , M.Z., scende dalla propria bici, e a piedi si avvia lungo le strisce pedonali per attraversare la Statale. Nel frattempo arriva un’automobile che sta procedendo in direzione Rimini-Pesaro e la centra in pieno. Il conducente non ha fatto a tempo a frenare, semplicemente non l’ha vista. L’impatto è molto violento. La donna viene colpita e sbalzata di sei o sette metri sulla strada. Il traffico viene bloccato e gli automobilisti chiamano subito i soccorsi. Nel giro di pochi minuti è sul posto un’ambulanza del 118, assieme ad una pattuglia della Polizia locale. Nel frattempo l’uomo che l’ha investita si è fermato per sincerarsi delle condizioni della sessantacinquenne che appaiono subito serie. La donna ha una ferita alla testa e sanguina, oltre ad altre ferite in varie parti del corpo. Si decide di allertare l’eliambulanza che atterra poco dopo nello spazio vicini alla VitriFrigo arena, dove nel frattempo l’ambulanza del 118 dopo le cure del caso, la trasporta. Viene trasferita ad Ancona in codice rosso anche se resta vigile e non sembra in pericolo di vita. L’incidente ha provocato il rallentamento del traffico nel’ora di punta.

d.e.