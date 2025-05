Pesaro, si schianta contro il terrapieno e l’auto si ribalta: ferito

San Costanzo (Pesaro Urbino), 31 maggio 2025 - Incidente lungo la provinciale 16 Orcianese, a un paio di chilometri da San Costanzo, nella frazione di Santa Croce, intorno alle 19 di oggi.

Un giovane del posto è rimasto ferito in modo non grave. Mentre guidava la sua Hyundai ix20, procedendo in direzione mare, l’uomo ha perso il controllo della vettura schiantandosi su un terrapieno, sul lato opposto della carreggiata, dopo avere a abbattuto un palo della segnaletica.

L’impatto ha causato il parziale ribaltamento della vettura, rimasta in bilico su un fianco. Sfondato il parabrezza e scoppiati gli airbag. Sul posto, un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato i primi soccorsi al ferito all’interno del mezzo.

I carabinieri della stazione di San Costanzo hanno poi provveduto ad effettuare n rilevi di legge e regolamentare il traffico.