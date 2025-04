Tesla impazzita, noto personal trainer travolge pedoni e auto in centro

Pesaro, 4 aprile 2025 – “Ho visto tutto nero”, ha raccontato ai medici il conducente di una Tesla che ha provocato un terremoto intorno alle 19 in piazzale primo Maggio all’altezza dell’intersezione con via Luca della Robbia. Tre persone all’ospedale anche se nessuna risulta grave e ben 11 macchine parcheggiate danneggiate dalla Tesla impazzita. Alla guida non una persona anziana ma un 46enne molto conosciuto in città, Alioscia Ricci, che di professione fa il personal trainer nella palestra Fisiogym che ha la sede poco distante dal punto dove è accaduto l’incidente. Sul posto oltre a tantissimi curiosi due ambulanze del 118 quindi una pattuglia dei vigili urbani e quindi una squadra dei vigili del fuoco. Il conducente della Tesla” quando si è fermato dopo aver distrtutto una Citroen è stato soccorso dai sanitari con un defibrillatore.

“Era lucido – hanno raccontato i soccorritori – ed ha detto che ad un certo punto ha visto tutto nero ed ha perso coscienza”. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale per accertamenti. La Tesla con Ricci alla guida stava scendendo verso piazzale Primo Maggio dall’innesto con viale Marconi e la perdita di conoscenza è iniziata proprio davanti alla sede della Vuelle e dell’ex circolo Mengaroni. L’auto, senza più pilota è impazzita ed ha iniziato a sbandare andando a colpire come birilli tutte le macchine che erano parcheggiate comprese alcune berline molto costose. La corsa è proseguita fino all’innesto con via Luca Della Robbia quando la Tesla è finita prima contro una Citroen con dentro una signora e quindi una Mini parcheggiata lì. Travolgendo anche una passante, Silvana S., moglie del nuovo titolare della pasticceria Alberini in Corso, poi trasportata al San Salvatore dove pare le sia stato riscontrato un trauma cranico. Comunque non è grave, così come la conducente della Citroen che è stata travolta ed un altro passante. “Ha danneggiato undici macchine”, ha poi detto uno dei vigili urbani che facevano accertamenti. Sembra comunque che il più grave sia proprio il conducente della Tesla proprio perché colpito da un malore, forse un infarto.

Un vero terremoto che ha in parte anche bloccato il traffico proveniente da via Luca della Robbia. E tanto lavoro anche per il carro attrezzi anche perché diverse auto avevano subìto danni ingenti per cui non si potevano muovere. La Tesla impazzita prima di fermarsi ha perso parti della carrozzeria. Stando agli agenti ed ai soccorritori questo ’terremoto’ avrebbe provocato danni per diverse centinaia di migliaia di euro. Per fortuna nessuna delle persone che portate all’ospedale per accertamenti risulta grave.