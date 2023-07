Incidente tra moto e auto sull'Apecchiese, feriti gravi e altre tragedie

Frontale tra moto e auto poco prima delle 10 di ieri lungo l’Apecchiese in località Palirosa-Sassorotto (3 km dopo Piobbico a salire). La dinamica è al vaglio dei carabinieri ma sembra che la moto in una curva sia finita sull’altra corsia andando a scontrarsi contro un’auto che proseguiva in senso inverso. Il motociclista è volato lontano rischiando di cadere nel fiume. A soccorrere i due feriti sono stati alcuni motociclisti di passaggio che hanno poi chiamato il 118. E’ arrivata sul posto l’ambulanza dell’Avis Soccorso di Apecchio e l’eliambulanza da Ancona che ha atterrato a circa duecento metri dall’incidente prelevando uno dei due feriti, presumibilmente il motociclista, mentre l’altro coinvolto è stato portato via con l’ambulanza. Il motociclista sembra che sia di Fano mentre il conducente dell’auto è un 32enne di Apecchio che andava a lavorare in un ristorante di Cagli. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi mentre l’automobilista è stato dimesso in serata. A pochi metri dall’incidente il 13 dicembre 2015 perse la vita, anche qui per un incidente ma tra auto, una donna di 77 anni. Poco più in su il 24 luglio sempre del 2015 morì dopo esser uscito di strada un 24enne di Piobbico. Troppi incidenti e tragedie lungo l’Apecchiese che non sembrano avere fine.