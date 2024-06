Incidente tra Trasanni e Urbino: 5 feriti, uno trasportato in Ancona con eliambulanza Il frontale tra una Fiat 500 e un’altra utilitaria. All’arrivo dei vigili del fuoco le persone si trovavano già al di fuori degli abitacoli delle autovetture ed è stato necessario mettere in sicurezza la zona per consentire la ripresa regolare della circolazione