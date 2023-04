Incidente, Uldergo ferito: un mese lontano dai tavoli

Uldergo Antonelli, 75 anni, titolare dell’omonino ristorante in via Venturini, è rimasto ferito ieri mattina in un incidente stradale mentre stava viaggiando col suo scooter a Villa Fastiggi. Per cause da accertare, è stato urtato da una vettura ed è rovinato a terra procurandosi fratture e una serie di ecchimosi. E’ stato subito soccorso e portato in ospedale al San Salvatore con un’ambulanza del 118. La prognosi è di almeno 30 giorni proprio per il sospetto di fratture. Era stata valutata in un primo momento l’ipotesi di un trasferimento del noto ristoratore ad Ancona in eliambulanza per sincerarsi ancora di più delle conseguenze dell’incidente ma poi è stato visto che le condizioni non erano tali da giustificare il trasferimento nell’ospedale dorico. La figlia Elisabetta ha detto ironicamente che papà Uldergo darà gli ordini al ristorante dal suo lettino d’ospedale per garantire al meglio il servizio del suo ristorante, che ovviamente è aperto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire le fasi dell’accaduto. In quel punto, la strada è abbastanza stretta e quindi gli scooter corrono l’elevato rischio di venir urtati dalle auto in transito.