Urbania (Pesaro e Urbino), 20 ottobre 2019 – E' morto impigliato tra i rami di un albero dopo essere precipitato con la moto in un dirupo. Il tragico incidente è avvenuto lungo la statale 73, in località Capute, nel territorio del comune di Urbania.

La sua Ktm 650 è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento e ha finito la sua corsa in un burrone. Il corpo è stato recuperato tra i rami di un albero dai vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte del motociclista. La vittima aveva 44 anni ed era di Pesaro.