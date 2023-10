Incidenti, feriti centauro e ciclista

Due incidenti con feriti ieri mattina in città. Ad avere la peggio un ciclista ed un motociclista. Erano da poco passate le 9 in via Pisacane quando di fronte all’officina Piaggio un furgoncino della Ditta CPL condotto da un dipendente di 22 anni che la percorreva con direzione Pesaro, nell’intento di svoltare a destra urtava una bici elettrica che circolava sulla ciclabile nella sua stessa direzione di marcia. E’ finita così a terra la 46enne di origini polacche trasporta poi al Pronto soccorso di Fano per accertamenti.

Alle 12.50 in viale Cairoli altro incidente di fronte al Beach Burger dove una moto condotta da una 61enne fanese ha perso il controllo finendo contro la Lancia Y di una 76enne che la precedeva. Caduta a terra, la centaura, ha rifiutato però il trasporto in Pronto Soccorso. Sul posto, in entrambi i casi, la Polizia locale.