Incompatibilità: "Caso Pro Loco, serve chiarezza"

Gli affidamenti di servizi dal Comune di Pesaro alla Pro Loco di Candelara, spesso in barba ad ogni norma e principio di trasparenza, costituiscono una vicenda che non può essere ignorata né minimizzata. Chiediamo che su tali affidamenti venga fatta piena luce". Lo dicono i consiglieri di centrodestra Dario Andreolli (Lega), Marco Lanzi, Giulia Marchionni (Pesaro Svolta), Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Canciani, Giovanni Corsini (Fratelli d’Italia), Mauro Marinucci, Giovanni Dallasta, Antonio Bartolomei (Forza Italia).

Il caso, come noto, è quello di Lorenzo Montesi, il consigliere comunale del Pd che era anche presidente della Pro loco di Candelara fino a quando, proprio dopo una segnalazione del centrodestra, il sindaco Biancani non gli ha chiesto di dimettersi dalla guida dell’associazione. "È bene ricordare – sottolinea appunto l’opposizione – che è stato lo stesso Biancani a chiedere le dimissioni di Montesi, riconoscendo implicitamente la delicatezza del caso. Abbiamo inoltre chiesto formalmente alla segreteria generale di verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 63 del Testo Unico degli Enti Locali. Qualora infatti vi fossero stati affidamenti diretti all’associazione di cui il consigliere Montesi è stato presidente e membro del consiglio direttivo, si sarebbe configurata un’ipotesi di incompatibilità".

"È importante sottolineare – proseguono – che l’assenza di finalità di lucro dell’associazione non è sufficiente a escludere l’incompatibilità, poiché permane il potenziale conflitto di interessi tra l’attività amministrativa del consigliere comunale e quella dell’associazione che beneficia di affidamenti comunali. In altre parole, il rischio nasce dal fatto che il soggetto potrebbe trovarsi a dover scegliere tra l’interesse pubblico che deve tutelare in quanto amministratore e l’interesse dell’associazione di cui è o è stato parte. Il nostro intervento – spiegano – non nasce da motivazioni personali, ma dal dovere di richiamare l’amministrazione comunale a un comportamento coerente, trasparente e rispettoso della legalità".

E infine la stoccata: "Questa vicenda si è rivelata un vero e proprio boomerang che i consiglieri Perugini e Bernardi hanno lanciato nei confronti del centrodestra e che è invece ritornato direttamente in casa loro. Ci auguriamo che la prossima volta, prima di lanciarsi in accuse e ricostruzioni del tutto infondate, avranno la decenza almeno di studiare".