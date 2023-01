Incontrada e Pignotta, che ritmo

PESARO

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta da ieri sono al Teatro Sperimentale di Pesaro e ci rimarranno fino a domenica 22 gennaio con l’attuale e acuta commedia “Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?“, scritta e diretta dallo stesso Pignotta. Dopo il grande successo teatrale di “Mi piaci perché sei così“ e quello cinematografico di “Ti sposo ma non troppo“ ritroviamo la coppia Incontrada-Pignotta in una commedia geniale, travolgente e assolutamente da non perdere. Gabriele Pignotta usa la penna con intelligenza, sagacia e ironia, descrive il nostro contesto sociale con grande attenzione. L’incontro con la compagnia è invece domani alle ore 17, sempre allo Sperimentale. Inizio: feriali ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17. Biglietteria presso Teatro Sperimentale 0721 387548, info www.amatmarche.net