Incontri a Pesaro per celebrare Paolo Volponi, il filosofo Paolo Ercolani parlerà dell'Intelligenza Artificiale

Una serie di incontri, aperti alla popolazione e dedicati alla celebrazione dei cento anni dalla nascita dello scrittore e poeta urbinate Paolo Volponi, organizzati dal Liceo di Urbino che prende il nome da colui che è stato anche senatore della Repubblica e vincitore del Premio Strega.

Oggi, alle ore 18, presso l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, sarà la volta del filosofo dell’Università di Urbino Paolo Ercolani, che dopo anni di studi e riflessioni sull’impatto dei nuovi media digitali, proverà a raccontare “Luci e ombre dell’Intelligenza artificiale”. "Nella nostra epoca sono pochi gli studiosi disposti a mettere in luce gli aspetti rischiosi per l’umano di quello che si presenta come il più grande business economico - afferma Ercolani - ma è quanto mai necessario, invece, riflettere su questo aspetto: sfatato il mito di un intelligenza artificiale capace di eguagliare quella umana, dovremmo piuttosto chiederci quanto l’IA si stia sviluppando a spese proprio dell’intelligenza umana, assimilandola e meccanizzandola".

L’incontro promette un viaggio affascinante tra scoperte innovative, passaggi epocali e l’inesauribile tentazione dell’uomo di diventare Dio di se stesso, conquistando l’immortalità ad ogni costo. Oggi quel costo, spiega il filosofo Ercolani, potrebbe essere proprio la nostra umanità, quella a cui i transumanisti (guru e filosofi dell’Intelligenza artificiale) ci chiedono di rinunciare. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti.