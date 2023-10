Incontri con Andrea Fazi sulla cultura dell’albero

Andare alla scoperta della natura grazie ad una biblioteca? Come? Con l’avvio di una iniziativa pubblica dal titolo ‘Essere Albero’: un ciclo di 4 incontri e 3 passeggiate che avranno come tema gli alberi e la natura declinata dal punto di vista scientifico, naturale e sociale. A condurre le serate – 4 giovedì dalle ore 20.45 in biblioteca a Borgo Santa Maria – sarà l’ambientalista Andrea Fazi. Il prossimo incontro sarà il 16 novembre, intitolato “Storia delle foreste e debito di gratitudine“; giovedì 14 dicembre, sarà la volta di “Storie intorno al cibo“; giovedì 18 gennaio, ultimo appuntamento sarà su “Le vie della mela e storia sociale della patata“. Per fare arbotrekking? Domenica 12 novembre alle 9,30, sarà al Parco San Bartolo mentre domenica 26 novembre, la partenza sarà da Galantara. Info 0721 387976.