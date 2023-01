Incontri con Mazzanti sulla 2ª Guerra

La Presidenza del Consiglio Comunale di Pesaro ha organizzato una rassegna dal titolo: “La guera? ‘Na gran brutta bestia“. Saranno tre serate in cui verrà proiettato a puntate il documentario sugli anni della Seconda Guerra Mondiale, “Le stelle continueranno a brillare“ di Gastone Mazzanti.

Si tratta di un importante lavoro di ricerca e raccolta di foto, documenti, certificati e racconti riguardanti il periodo più buio della nostra storia. Mazzanti, che è nato a Fano il 9 dicembre 1928, quindi ha compiuto 94 anni, vive a Pesaro, è stato uno dei fondatori del Baseball club.

L’appuntamento è per oggi e mercoledì 1° febbraio, dalle ore 18, nella sala del Consiglio comunale, in piazza del Popolo. Durante il primo incontro, sarà consegnato a Mazzanti un attestato di riconoscenza proprio per questa sua opera di testimonianza e memoria. Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti. l. d.