Incontri tra Comune e operatori turistici per definire e presentare la promozione

A Urbino cominciano gli incontri del Comune con gli operatori del territorio per definire e presentare le iniziative di promozione turistica in programma. Si parte oggi con un primo appuntamento alla Data, alle 15, aperto anche al pubblico, in cui si parlerà della promozione e comunicazione per il 2023-24, delle azioni per il coinvolgimento degli operatori turistici locali, delle attività in rete tra istituzioni locali, del lavoro svolto all’Info point del Consorzio, con messa a disposizione di spazi per esposizione ed eventi, e della piattaforma SharryLand, di cui il Comune è partner. "Sarà un febbraio pieno di incontri – spiega l’assessore al Turismo, Roberto Cioppi, che è anche entrato nel Consiglio direttivo dell’Associazione città italiane patrimonio mondiale Unesco –. Dopo oggi, ci saranno altri appuntamenti, tra cui quattro giornate di studio, due delle quali insieme agli esperti europei che abbiamo coinvolto, per definire l’aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco. Voglio pubblicarlo entro il 31 marzo".

A proposito di sito Unesco, il gruppo Urbino e il Montefeltro ricorda che a luglio "ci sarà una sorta di “tagliando“ per esso. Ogni sei anni, i Paesi firmatari devono presentare alla Conferenza generale Unesco un rapporto sulle azioni intraprese per l’attuazione della Convenzione e sullo stato di conservazione dei siti. Proprio a luglio si concluderà il terzo ciclo del rapporto periodico in corso. Sappiamo che, per Urbino, si sia costituito un gruppo di lavoro, al fine di individuarne punti di forza e debolezza, e che, avvicinandosi la data, il Comune abbia deciso di affiancargli professionalità esterne, stanziando 36mila euro. Perciò, chiediamo quali siano le debolezze emerse e che il Consiglio comunale sia informato in merito alla scadenza di luglio". A questo, Cioppi risponde che "nel gruppo di lavoro, operativo da tempo, ci sono vari componenti, dall’Università di Urbino alla San Raffaele di Roma, fino a esperti internazionali, europei e giapponesi. Abbiamo poi incaricato due aziende torinesi di aiutarci: la Links Foundation, che ci affiancherà grazie alle proprie competenze dal lato urbanistico, territoriale e digitale, e la Fondazione Santagata, esperta di comunicazione. Per quanto riguarda i punti di forza e debolezza, c’è un’analisi Swot fatta assieme all’Università di Urbino allo scopo di individuarle. La sto visionando per l’ultima volta, per ratificarla e capire fino in fondo cosa ci sia da fare". Nicola Petricca