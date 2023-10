"Incontriamoci e proviamo a collaborare"

Roberto Signorini, dell’hotel Imperial Sport risponde: "Senza nessuna polemica, volevo rispondere alle affermazioni del preside. Ritengo che sia sbagliato come viene svolto il programma formativo dei ragazzi, il programma infatti prevede che la tecnica ed i laboratori di fatto inizino dal 3 anno, precludendo di fatto ogni possibilità di un approccio formativo graduale.

Nessun sfruttamento da parte della categoria, anzi sussiste sempre un impegno da parte delle strutture alla formazione professionale e caratteriale dei ragazzi. Troppo spesso è mancata comunicazione, collaborazione con la scuola, che non è mai stata propositiva soprattutto sul tema della formazione scuolalavoro, che sarebbe un bellissimo percorso formativo, sempre sollecitata dalla categoria turistica ma mai proposta dalla scuola, o meglio dalla scuola di Pesaro.

Sarebbe ad esempio interessante se per ogni evento, manifestazione, educational che l’associazione albergatori organizza , ci si possa avvalere dei ragazzi del Santa Marta, proprio per far loro conoscere il mondo del lavoro, senza traumi ma con interesse tanto diverso da quello scolastico. Chiedo che questa polemica possa servire ad un confronto franco e sincero tra la scuola ed il mondo del lavoro da noi rappresentato, troppo spesso è mancata la comunicazione, e questi sono i risultati".