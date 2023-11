Incontro a Loreto con Bagnasco

Domani, alle ore 15,45 al cinema Loreto, è in programma l’incontro con il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova che torna ancora una volta a Pesaro dove è stato arcivescovo dal 1998 al 2003. Si tratta del quinto e ultimo appuntamento per il ciclo "Incontri per il Patto educativo globale" promosso dalla Fondazione don Gaudiano e dal Ce.I.S. Argomento dell’incontro, aperto a tutti, è "Conosci il trascendente per educare al grande mistero della vita". Domenica, poi, il cardinale Bagnasco, celebrerà l’eucarestia in cattedrale alle ore 11.30 ricordando il 25° anniversario della sua ordinazione episcopale.