Incontro alla scoperta di costi, distribuzione e gestione dell’acqua

Si è svolto nei giorni scorsi a Piandimeleto un incontro pubblico sul tema "Acqua-distribuzione, gestione e costi". Un incontro organizzato soprattutto grazie all’impegno del consigliere di maggioranza del comune di Piandimeleto Massimo Bellabene.

"Gli abitanti dei paesi dell’entroterra dell’alto Montefeltro che sono intervenuti all’assemblea - ha commentato Bellabene - hanno potuto avere una delucidazione di come sia gestito il servizio dell’acqua. Molta è stata la partecipazione e gli interventi, questi con varie sfaccettature, che hanno reso interessante il dibattito. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio il sindaco Nicolò Pierini per avere concessami la Sala del Trono al castello di Piandimeleto, ringrazio chi ha fatto gli interventi, ringrazio Michele Raspanti dell’associazione Airone (persona preparata e tecnica), soprattutto ringrazio chi con me ha voluto fortemente questa iniziativa: l’avvocatessa Pia Perricci dell’associazione EvolviAmo Pesaro. Chi vorrà informazioni future sarò saremo a disposizione dei cittadini tutti".

Tra gli interventi anche quelli del sindaco di Urbino Maurizio Gambini e di Pierluigi Ferraro del movimento 5 Stelle-Urbino.

am. pi.