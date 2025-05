Incontro col regista Contarello

Oggi alle 19 il Multisala Solaris di Pesaro ospita Umberto Contarello, sceneggiatore, scrittore e autore tra i più raffinati e influenti del cinema italiano contemporaneo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del grande schermo, per chi sogna di raccontare storie e per chi vuole ascoltare la voce di uno dei grandi artigiani della parola. Alle 20, subito dopo la lezione, Umberto Contarello presenterà il suo film L’infinito, opera che segna il suo esordio alla regìa. Un racconto personale e visionario, dove la forza della parola incontra la libertà dello sguardo. Sarà l’occasione per scoprire una nuova dimensione del suo talento: quella del regista che torna alla radice del pensiero poetico e cinematografico, dando corpo e voce a un’idea che parla direttamente al cuore dello spettatore.

Nato a Padova nel 1958, Contarello ha attraversato il cinema da molteplici prospettive: attore, assistente alla regìa, regista, ma soprattutto sceneggiatore. È con la scrittura che ha firmato alcune delle opere più iconiche degli ultimi decenni. Dalla poetica malinconia di This Must Be the Place all’esplosione visiva e verbale de La grande bellezza, dall’introspezione spirituale di The Young Pope al ritratto controverso di un’epoca in Loro 1 e 2, il suo nome è legato indissolubilmente a quello di Paolo Sorrentino, ma anche a registi del calibro di Amelio, Mazzacurati, Salvatores e Bertolucci.

b. t.