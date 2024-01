Incontro con lo storico Dobloni

‘Brava gente, gli italiani’. E’ il titolo dell’incontro in programma per venerdì alle 21 alla biblioteca comunale di San Michele al Fiume ‘Prof. Sebastiano Dominici’ in vista del ‘Giorno della Memoria’ che si celebrerà sabato. A organizzarlo è stata l’amministrazione del Comune di Mondavio insieme all’Anpi Valcesano e protagonista sarà lo storico Paride Dobloni. "Dopo i precedenti eventi ‘Dalle leggi razziali del 1938 alle storie degli ebrei salvati nel nostro territorio’ del 2022 e ‘Gli ebrei italiani nelle Americhe dopo le leggi razziali del 1938’ nel 2023 – evidenziano i promotori -, questa volta il tema è lo stereotipo degli ‘italiani brava gente’, una narrazione spesso ‘autoassolutoria’, che ha di fatto impedito a noi italiani di fare i conti con la nostra storia". s.fr.