Incontro con operatori americani

Confartigianato, insieme a ConfExport e in collaborazione con "Ita" l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha organizzato un "incoming" di operatori Usa del settore arredo e complemento in Italia da domenica scorsa a sabato prossimo. Prima tappa, fino a oggi, Pesaro. "Per tre giorni, grazie a Confartigianato, la provincia di Pesaro e Urbino diventa il centro di un importante evento internazionale incentrato sul legno e arredo, settore strategico per la provincia che nel comparto conta oltre 1.100 imprese nel territorio di Pesaro e Urbino, quasi 1.600 nelle due provincie di Pesaro e Urbino e Ancona’, dicono Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.

A partecipare 13 fra architetti, progettisti, designers americani provenienti da Florida, California e New York interessati ai nostri produttori dell’arredo, complemento illuminazione e tessile casa, che prenderà parte ad un’attività di matchmaking con le imprese, incontri e visite in aziende del territorio.

La giornata di ieri è stata dedicata agli incontri. Ad introdurre i lavori Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato, Bruno Ricciardelli, componente di giunta Confartigianato, Roberto Giaconi presidente del comparto Legno e Arredo, e Silvana Della Fornace, responsabile Internazionalizzazione e legno arredo. Oltre 30 le imprese del territorio che hanno incontrato i buyers, tra queste anche Biesse, "On Demand", specializzata nella produzione di software e di sistemi di controllo per gli impianti di aspirazione, automazione, illuminazione e aria compressa e la concessionaria "Via Vai spa". Oggi gli operatori statunitensi visiteranno alcune delle aziende del settore per capire organizzazione, modalità di produzione e toccare con mano la qualità del prodotto. L’iniziativa

rientra nel più ampio progetto di promozione dell’artigianato negli Stati Uniti, che, con il supporto dell’Ice, prevede una articolata serie di eventi di comunicazione e promozione dell’artigianato e arredo italiano, oltre che la partecipazione a fiere americane e incoming in Italia.