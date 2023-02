Incontro Pd in vista delle primarie

Stasera alle 21 al salone Aurora di Mondolfo i circoli del Pd di Mondolfo Marotta, San Costanzo e Mondavio presenteranno agli iscritti le quattro mozioni per la segreteria nazionale del partito, che vede in lizza Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Fra questi, i due che nelle votazioni tra gli iscritti da tenersi a livello nazionale entro domenica otterranno più voti si sfideranno nelle primarie del 26 febbraio. Stasera verranno presentate anche le 2 candidature per la segreteria regionale: di Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi.