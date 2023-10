Incontro pubblico per riflettere sull’attacco a Israele

“Israele Palestina: quante vite vale la Pace?“ E’ il titolo dell’incontro organizzato per domani sera alle 21 alla biblioteca comunale “Sebastiano Dominici“ di San Michele al Fiume dal gruppo di riflessione politica, sociale ed economica “Fuoritempo“.

"L’attacco di Hamas è indescrivibile, attaccare i civili è un crimine e dei peggiori. Ma questo vale per Hamas come per il governo israeliano di Benjamin Netanyahu: bombardare le città palestinesi e le aree densamente abitate, assediare e privare di cibo, acqua ed elettricità un’intera popolazione è anch’esso gravissimo e inammissibile". All’incontro saranno presenti Marina Bianchetti e Ahed Izhima. La Bianchetti, laureatasi nel 2006 in scienze internazionali e diplomatiche a Bologna, ha un Master in cooperazione internazionale e sviluppo e dal 2006 vive tra Palestina e Italia ed è co-fondatrice di Artlab. Izhima, artista visivo palestinese di Gerusalemme e anch’egli co-fondatore di Arlab, si occupa di formazione di giovani e produzione artistica in ambito multimediale e audiovisivo. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale di Mondavio e con la collaborazione di Cometa Biblioteche e della parrocchia Regina della Pace di San Michele e San Filippo.

