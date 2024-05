Incontro pubblico per riqualificare. Villa Caprile

Ho seguito negli ultimi mesi sul ’Carlino’ il dibattito che si è sviluppato dopo la gara indetta dalla Provincia per la riqualificazione dei giardini storici di Villa Caprile. La gara per appaltare i lavori di circa due milioni (investimento finanziato con soldi europei del Pnrr) è infatti andata deserta, e si è proceduto ad un affidamento diretto. Ma ci sono forti perplessità sulle soluzioni adottate, perplessità espresse da gruppi ambientalisti e associazioni come Italia Nostra, Legambiente, Italia Nostra, WWF Marche, Lupus in Fabula, alla Provincia, alla Soprintendenza, al Ministero della cultura. Il sistema sei-settecentesco della Villa Mosca a Caprile e la storia articolata che la caratterizza impongono la collaborazione di competenze specifiche, che sappiano coniugare la salvaguardia e il recupero strutturale con le esigenze scolastiche. Ma i vincoli monumentali e paesaggistici richiedono competenze di altissimo profilo, non sempre espresse dai progetti sviluppati. (Architetti, agronomi, paesaggisti??) L’insieme è poi rilevante nel contesto paesistico del Parco Naturale del Colle San Bartolo, non dovrebbe riguardare i singoli progetti di restauro del giardino, dell’edificio, e di costruzione di nuovi edifici, ma globalmente l’insieme di questi. Un sistema storico-architettonico- ambientale di altissimo pregio e complessità come questo richiede tutte le competenze professionali necessarie, cioè professionisti con documentate esperienze nelle diverse e complesse tipologie d’intervento. Si sollecita un incontro pubblico, nel quale ridiscutere anche decisioni prese come le nuove pavimentazioni, le rampe, l’abbattimento di alcuni alberi. Il giardino storico con giochi d’acqua è un organismo complesso, con componenti vegetali, impiantistiche, scultoree, architettoniche.

Sono necessarie la presenza di un gruppo interdisciplinare

di esperti e una meditazione culturale ampia e specifica, nel rispetto pieno del Codice dei beni culturali e del Codice degli appalti.

* storica dell’arte