Incontro su Pedagogia e inclusione

Si parlerà di pedagogia speciale oggi pomeriggio alle 14 all’Università di Urbino. Infatti si terrà il convegno nazionale dedicato all’importante tema dell’inclusione scolastica. Il titolo dell’evento, che vede la partecipazione di numerosi esperti del settore, è: "Pedagogia Speciale e Inclusione degli alunni con disabilità sensoriali". L’evento si terrà nell’aula magna del Polo Volponi (ex Magistero) in via Saffi ed è seguibile anche in streaming sul canale YouTube di Uniurb. Tutti i dettagli sul sito di UniUrb.it nella sezione ‘novità ed eventi’. L’evento è aperto a tutti. fra. pier.