Incontro su “Zona 30“ e mobilità

Oggi, dalle 17,45 alle 19,30, a palazzo Gradari si terrà un incontro pubblico sul tema della mobilità sostenibile: “Obiettivo città 30: come il limite di velocità dei 30 Kmh può dare inizio alla trasformazione di una città rendendola più sicura, più vivibile e più sostenibile“. A discutere del tema, cercando di dare risposte a domande tipo: “Vorresti sentirti più sicuro quando cammini o vai in bicicletta nel tuo quartiere? Hai sentito parlare di “Città30“, ma non hai capito bene cosa significhi? Sei solo curioso e interessato a temi quali sicurezza stradale, urbanistica, strade scolastiche, verde urbano, vivibilità e mobilità sostenibile? saranno alcuni esperti tra cui Matteo Dondé, esperto in mobilità con la bici; Matteo Scamporrino, prof universitario a Firenze e Andrea Colombo, di Fondazione Innovazione Urbana.