Indagine su Piero, appare Federico

Piero della Francesca, uno degli artisti più intriganti mai apparsi sulla scena artistica italiana. Cinquanta i volumi pubblicati per altrettante interpretazioni della sua celebre “Flagellazione“, una tavola di modeste dimensioni custodita al Palazzo Ducale di Urbino dopo secoli di oblio e vivisezionata non solo da storici dell’arte ma anche da filosofi, storici, giornalisti, romanzieri e commissari di polizia, ciascuno con un diverso approccio professionale. Ma che l’artista di Sansepolcro fosse degno di studi dalla semantica complessa e articolata per tutta la sua produzione lo dimostrano anche le "Indagini su Piero", condotte da Carlo Ginzburg nel volume del 2001 alle quali ora si aggiungono quelle che Olivia Nesci e Rosetta Borchia hanno appena realizzato e pubblicato nel numero 393 dei “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche“.

Oggetto dello studio, non più la Flagellazione ma la tavola centrale di un polittico di tale bellezza da rendere imperdonabile l’eventualità di non aver mai fatto visita ai Musei Civici di Sansepolcro: la Madonna della Misericordia, già scampata miracolosamente ai bombardamenti alleati della Seconda guerra Mondiale. "Nuove indagini su Piero. I Duchi di Urbino nella Madonna della Misericordia" è un dettagliato e documentato studio storico, artistico e fisiognomico effettuato dalle due autrici, finora note ai più per aver individuato i luoghi reali che nell’Italia del Rinascimento fecero da sfondo ai più celebri dipinti dei pittori del tempo tanto che, grazie a tali studi, diversi punti panoramici del Montefeltro sono stati rinominati “Balconi di Piero“ offrendo al turista nuove suggestioni e al paesaggio ulteriori motivi di attrattività.

Tuttavia, nel caso della Madonna della Misericordia, Nesci e Borchia dismettono i panni delle "cacciatrici di paesaggi" per dedicarsi all’analisi di questa tavola centrale del grandioso polittico realizzato attorno alla metà del ‘400 e composto da 10 pannelli, 6 tavolette, 5 predelle, 2 stemmi. Ma a quale scopo indagarla? Forse i personaggi adoranti hanno un’identità importante da rivelare?

Le due autrici non si limitano a formulare deduzioni ma attraverso comparazioni iconografiche, documenti e ricostruzioni storiche e documentarie accompagnano il lettore lungo una detective story che porta a identificare i convenuti sotto l’ampio e maestoso mantello della Madonna: sarebbero nientemeno che lo stesso Piero della Francesca, un incappucciato rimasto nel mistero, Ottaviano degli Ubaldini, Federico da Montefeltro, sua moglie Battista Sforza e tre donne di corte. Dunque Federico e Battista si inginocchiano a chiedere una grazia, presumibilmente quella più importante di tutte, per le sorti del Ducato: la nascita del tanto atteso figlio maschio, che si realizzerà nel 1472 con l’arrivo di Guidubaldo, settimo nato dopo sei femmine. I Montefeltro potevano restare signori di Urbino, anche se per il destino dell’illustre casata si trattava soltanto di un’ultima proroga.

Tiziano V. Mancini