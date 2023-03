Indagine sul genio del Perugino Il nuovo film di Giovanni Piscaglia lunedì al "Multiplex" Giometti

"Perugino, Rinascimento immortale", è il titolo dell’ultimo film realizzato dal regista pesarese Giovanni Piscaglia che sarà presentato lunedì alle 21, al cinema Multiplex Giometti alla presenza del regista. Un viaggio alla scoperta di un artista tra i più amati del suo tempo e considerato il pittore che ispirò Raffaello: "Perugino – spiega Piscaglia – è stato a volte etichettato come artista ripetitivo e monotono dai suoi contemporanei. In realtà si tratta di un innovatore dell’arte nel segno della prospettiva, della forma e dello stile. Il suo è stato uno sforzo di creare un linguaggio fecondo per tanti pittori della sua epoca".

Un artista che, aggiunge Piscaglia, "ha cambiato il linguaggio della pittura, non più un artista legato alla bottega ma innovativo. Il film scava nelle verità storiche del personaggio, come accaduto per Van Gogh e Napoleone, cercando di sfatare i luoghi comuni". La voce narrante è quella dell’attore Marco Bocci, "una scelta felice, che si accosta all’opera con il suo tono leggero". Tra gli aspetti indagati quello del paesaggio "che Perugino dipinge come entità indipendente dalle figure. Un artista che ha dipinto effettivamente pensando alle sue origini, che riconosciamo nella dolcezza degli orizzonti, nei cieli tersi che fanno scuola. Sul finire della sua vita – conclude Piscaglia – Perugino si ritira ma non smette di dipingere, anzi, continua a inseguire la perfezione. Muore cimentandosi nell’ennesima adorazione dei magi, vivendo fino alla fine dei suoi giorni la pittura come era una vera urgenza. Dipingeva non per arricchirsi e lo dimostra la sua morte romantica".

d.e.