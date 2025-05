"Indecisione che ha generato rabbia e conflitti"

"Nonostante la scuola sia sicura, in temini di vulnerabilità sismica, abbiamo comunque deciso di spostare le classi all’interno di un oratorio". Per quanto tempo? Non si sa. La sintesi è dei consiglieri di opposizione Giulia Marchionni, Dario Andreolli e Marco Lanzi i quali nel parafrasare la decisione presa dal sindaco, Andrea Biancani, ne vogliono sottolineare il significato antitetico. Dei consiglieri pubblichiamo la nota: "La vicenda della scolaresca Manzi – per cui a metà maggio si viene a sapere che da settembre 200 alunni verranno dislocati nell’ oratorio di via Turati in assenza di una emergenza edilizia – è l’ennesima dimostrazione di una gestione approssimativa e priva di visione. Per anni, davanti ai timori di un gruppo di famiglie, l’amministrazione ha ribadito che l’immobile di via Confalonieri era sicuro, escludendo la necessità di un trasferimento degli alunni altrove, così come chiesto dal gruppo di cittadini. Poi all’improvviso, nonostante l’edificio continui ad essere definito sicuro dalla giunta Biancani, è arrivata la decisione di un trasferimento: azioni antitetiche tra loro che hanno solo contribuito a generare confusione. Siamo sicuri che la decisione di un trasferimento sia condizionata da valutazioni immobiliari e urbanistiche piuttosto che da un reale disegno educativo e organizzativo? E’ ora di parlare chiaro. Basta con queste mezze verità da dare in pasto un po’ alla volta – dicono i consiglieri di centrodestra – per addolcire l’obiettivo. L’ex sindaco Ricci, per anni ha scelto di non scegliere, rimandando ogni decisione e cambiando più volte le destinazioni d’uso per le scuole della zona. Un rimpallo di responsabilità che ha generato solo incertezza, conflitti, rabbia e ora sconcerto. Si tira in ballo la denatalità per giustificare l’accorpamento o la soppressione delle scuole, ma la denatalità è tutto tranne che una novità dell’ultim’ora".