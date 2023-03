Individuata l’area di Cagli per costruire il nuovo ospedale

Sono iniziate ieri mattina, a ridosso dello svicolo della SS3 Flaminia di Cagli est, i rilevamenti geologici e sismici sul terreno dove sorgerà la nuova struttura ospedaliera di Cagli. Presenti i tecnici della Regione Marche, coordinati dall’ingegner Luca Gusella (responsabile unico del procedimento). Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni e sono la parte preliminare che porterà, a cavallo fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, alla partenza dei lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio, che sorgerà su un’area di circa 9.300 metri quadri rispondendo alla normativa antisismica, antincendio ed impiantistica. In mattinata ha voluto presenziare per un breve sopralluogo l’assessore regionale con delega ai lavori pubblici, alle infrastrutture e all’edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, accompagnato dal sindaco di Cagli Alberto Alessandri. La struttura, poiché finanziata con i fondi del Pnrr, dovrà essere pronta entro la fine del 2026 come termine di rendicontazione. Sorgerà accanto alla pista di atterraggio dell’eliambulanza e disporrà di un ampio parcheggio e di uno strategico collegamento con la viabilità esistente.

"Le nuove norme di accreditamento – dice Baldelli – richiedono per un miglioramento dei servizi strutture adeguate da un punto di vista sismico ed energetico. Requisiti che non possono essere riscontrati migliorando gli edifici esistenti, per cui la Regione Marche non solo a Cagli, ma in tutta la regione, ha pianificato nuove strutture dove vuole mantenere o migliorare i servizi esitenti", spiega l’assessore Francesco Baldelli.