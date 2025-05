Inedito di Elisabetta Sirani a Palazzo Perticari Signoretti

Da domani a domenica, Palazzo Perticari Signoretti presenta un dipinto inedito di Elisabetta Sirani acquisito dalla Collezione d’arte Signoretti, occasione per conoscere una protagonista del Seicento italiano in tre giorni di esposizione. L’iniziativa, curata da Palazzo Perticari Signoretti con Percorso Donna, rientra nel Festival Percorsi 2025 e unisce la mostra con l’ultima monografia di Massimo Pulini, “Il diario di Elisabetta Sirani“, presentata domani alle 17 nell’Auditorium della Fondazione Carisp in piazza Antaldi di Pesaro, con la storica dell’arte Federica Facchini. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: https://palazzoperticarisignoretti.it/prodotto/eventi-in-programma/elisabetta-sirani-una-grandepittrice-nel-600/. A seguire, ore 18,30, inaugurazione dell’esposizione a Palazzo Perticari Signoretti. Domani e domenica – 10/12,30 e 15/19 –, a Palazzo Perticari Signoretti, Open day delle Sale Costanza Monti, con due opere in dialogo pittorico fra padre e figlia: la Betsabea al bagno di Giovanni Andrea Sirani e gli Amorini che si contendono una fiaccola di Elisabetta Sirani. Ingresso libero.