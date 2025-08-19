Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca

Infastidisce due ragazzine. Paura sul lungomare Sauro
19 ago 2025
19 ago 2025
GIORGIO GUIDELLI
Cronaca
Infastidisce due ragazzine. Paura sul lungomare Sauro

E’ accaduto in pieno giorno. Un giovane di colore si è avvicinato con apprezzamenti pesanti. Chiamata la polizia che è subito intervenuta.

Il luogo dove si è svolta parte della vicenda. Sul posto è arrivata subito la polizia

Il luogo dove si è svolta parte della vicenda. Sul posto è arrivata subito la polizia

Piazzale Matteotti. La stazione. Il Parco della Resistenza. Il cuore del centro. E ora il lungomare Nazario Sauro. C’è qualcosa di nuovo, e affatto d’antico, in quello che avviene in città. Laddove fino a due lustri fu si rideva e scherzava con gli amici, ora c’è da avere paura. In pieno giorno. Alla luce del sole. Con compagni vicino. E coi genitori a due passi. Così, se mentre in piazzale Matteotti schiamazzi e risse sfiorate vanno da sole, e vicino alla stazione pure, ieri nel tardo pomeriggio, tra le 18.30 e le 19, in lungomare Sauro, è toccato a due ragazzine subire le attenzioni di un tizio di colore. Con la scusa di chiedere l’ora, s’è avvicinato, e poi ha insistito: "Amore", ma "che bella che sei", "che bei riccioli". Le due adolescenti, fortunatamente in compagnia di amici e con i genitori a pochi metri, in spiaggia, hanno avuto la prontezza di fuggire e lanciare l’allarme. Quindi è scattata subito la chiamata alla polizia, che è arrivata immediatamente sul posto. Raccontano alcuni genitori, ancora scossi, subito dopo l’accaduto: "Era un giovane, di colore, in stato visibilmente alterato. Si aggira qui da giorni, ed è noto". Due volanti, assieme ad un altro mezzo, sono subito arrivate sul lungomare Sauro, svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

"Approfittiamo – puntualizzano i genitori, non solo quelli delle due ragazzine – per ringraziare gli agenti. Sono stati bravissimi e premurosi. E sono venuti subito. Purtroppo la verità è che ormai, neanche sul lungomare dove una volta ci incontravamo tranquilli, si può più stare sereni". Molto scossi anche i bagnini della spiaggia di levante, che lavorano soprattutto con le famiglie. Fortunatamente le ragazzine erano con amici e con i genitori a due passi. Ma chissà cosa sarebbe avvenuto in un luogo più lontano da occhi vigili. I più inferociti erano i passanti: "Questa città sta finendo fuori controllo – gesticolavano alcuni davanti agli stabilimenti – e i figli non si possono più neanche mandare a prendere un gelato. Dove una volta c’erano compagnie e amici, ora puoi davvero incontrare chiunque". Così come in altre zone della città, a un passo dal centro: piazzale Matteotti in primis o il centro in tarda serata. Anche recentemente è stata intensificata la sorveglianza nella zona mare, ma il problema resta. "Abbiamo visto un gran ’fuggi fuggi’ – racconta un altro bagnino – con i genitori molto allarmati. Noi qui lavoriamo e vogliamo che le famiglie restino tranquille. Sono giorni di ferie e riposo per tutti. Vedere due ragazzine spaventate non è affatto bello per una città di mare come la nostra". Sì, in zona mare è accaduto qualcosa di nuovo. Di antico è rimasto solo il ricordo di tranquillità.

