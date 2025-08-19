Infastidisce due ragazzine. Paura sul lungomare Sauro

Piazzale Matteotti. La stazione. Il Parco della Resistenza. Il cuore del centro. E ora il lungomare Nazario Sauro. C’è qualcosa di nuovo, e affatto d’antico, in quello che avviene in città. Laddove fino a due lustri fu si rideva e scherzava con gli amici, ora c’è da avere paura. In pieno giorno. Alla luce del sole. Con compagni vicino. E coi genitori a due passi. Così, se mentre in piazzale Matteotti schiamazzi e risse sfiorate vanno da sole, e vicino alla stazione pure, ieri nel tardo pomeriggio, tra le 18.30 e le 19, in lungomare Sauro, è toccato a due ragazzine subire le attenzioni di un tizio di colore. Con la scusa di chiedere l’ora, s’è avvicinato, e poi ha insistito: "Amore", ma "che bella che sei", "che bei riccioli". Le due adolescenti, fortunatamente in compagnia di amici e con i genitori a pochi metri, in spiaggia, hanno avuto la prontezza di fuggire e lanciare l’allarme. Quindi è scattata subito la chiamata alla polizia, che è arrivata immediatamente sul posto. Raccontano alcuni genitori, ancora scossi, subito dopo l’accaduto: "Era un giovane, di colore, in stato visibilmente alterato. Si aggira qui da giorni, ed è noto". Due volanti, assieme ad un altro mezzo, sono subito arrivate sul lungomare Sauro, svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

"Approfittiamo – puntualizzano i genitori, non solo quelli delle due ragazzine – per ringraziare gli agenti. Sono stati bravissimi e premurosi. E sono venuti subito. Purtroppo la verità è che ormai, neanche sul lungomare dove una volta ci incontravamo tranquilli, si può più stare sereni". Molto scossi anche i bagnini della spiaggia di levante, che lavorano soprattutto con le famiglie. Fortunatamente le ragazzine erano con amici e con i genitori a due passi. Ma chissà cosa sarebbe avvenuto in un luogo più lontano da occhi vigili. I più inferociti erano i passanti: "Questa città sta finendo fuori controllo – gesticolavano alcuni davanti agli stabilimenti – e i figli non si possono più neanche mandare a prendere un gelato. Dove una volta c’erano compagnie e amici, ora puoi davvero incontrare chiunque". Così come in altre zone della città, a un passo dal centro: piazzale Matteotti in primis o il centro in tarda serata. Anche recentemente è stata intensificata la sorveglianza nella zona mare, ma il problema resta. "Abbiamo visto un gran ’fuggi fuggi’ – racconta un altro bagnino – con i genitori molto allarmati. Noi qui lavoriamo e vogliamo che le famiglie restino tranquille. Sono giorni di ferie e riposo per tutti. Vedere due ragazzine spaventate non è affatto bello per una città di mare come la nostra". Sì, in zona mare è accaduto qualcosa di nuovo. Di antico è rimasto solo il ricordo di tranquillità.