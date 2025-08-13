Infermiera agli arresti domiciliari: "Ha sottratto soldi agli anziani". Centomila euro in tre anni

Quasi centomila euro sottratti indebitamente agli anziani delle strutture sanitarie e residenze protette dove lavorava: per una infermiera operante nel nostro entroterra scattano gli arresti domiciliari disposti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Urbino, su richiesta della Procura della Repubblica di Urbino. Gli ospiti delle strutture colpiti sono stati oltre 40, e questi movimenti illeciti sono stati scoperti attraverso l’analisi dei flussi finanziari con un’attenta indagine della Guardia di Finanza di Urbino: in meno di 3 anni l’infermiera avrebbe ottenuto un profitto illecito pari a quasi 100 mila euro. Sfruttando il suo ruolo di responsabile di struttura e le condizioni di disagio fisico e psicologico degli ospiti ricoverati, l’infermiera infatti era solita farsi lasciare somme di denaro dai parenti degli anziani, dai loro amministratori di sostegno o dai tutori. La giustificazione?

La donna spiegava che quei soldi li avrebbe utilizzati per le spese sanitarie e quotidiane come medicinali, capi di vestiario, cura della persona, prodotti per l’igiene, trasporti sanitari, non ricomprese nelle rette mensili di ricovero che già le famiglie pagavano. I congiunti degli ospiti per non far mancare niente ai propri cari pagavano in buona fede, senza farsi troppe domande. Per rendere ancor più credibile il suo comportamento e non destare sospetti sugli ignari parenti, l’infermiera si faceva accreditare le somme di denaro sulle proprie carte e sul proprio conto corrente postale attraverso ricariche e bonifici tracciabili che, tuttavia, erano utilizzati, quasi interamente, per le sue spese ed esigenze personali e niente avevano a che fare con la cura degli ospiti delle strutture.

In un caso l’infermiera si era anche impossessata di una carta bancomat e del relativo Pin di un inconsapevole anziano, il cui conto è stato prosciugato a causa dei continui prelievi di denaro contante e pagamenti per fini personali, del tutto estranei agli interessi della vittima, per un totale di oltre 30 mila euro. Per scoprire questo "sistema" illecito è stata necessaria l’analisi dei flussi finanziari e della documentazione acquisita in sede di perquisizione dalle Fiamme Gialle, dove sono stati sottoposti a sequestro anche telefoni e pc. È in corso anche l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca del profitto illecito.

a.a.