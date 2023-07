Infermiera fa stalking a dottoressa a Fano: “Sei la mia mamma”. E lei la denuncia

Pesaro, 25 luglio 2023 – La chiama "mamma" anche se non lo è. E per anni lei, nota dottoressa di Fano, ha cercato di tollerare quelle fantasie deliranti, respingendole con delicatezza e comprendendo lo stato di fragilità di quell’aspirante figlia. Ma quando ha cominciato a pretendere di entrare a far parte della famiglia, a divulgare sui social quella parentela inesistente, ma anche a farsi minacciosa, alla dottoressa non è rimasto altro da fare che rivolgersi alle forze dell’ordine.

È finita così indagata per stalking un’infermiera fanese di 50 anni. La donna è stata colpita anche dal divieto di avvicinarsi alla presunta vittima. Ieri il giudice Antonella Marrone ha disposto una perizia psichiatrica sulla 50enne (difesa dall’avvocato Francesco Paci) per accertare se sia in grado o meno di stare in giudizio e tra 90 giorni il medico incaricato illustrerà l’esito della sua relazione. La dottoressa si è invece rivolta all’avvocato penalista Gianluca Sanchini. Le due donne si erano conosciute sul luogo di lavoro, un centro medico con sede a Pesaro. L’indagata aveva prestato servizio come infermiera per due anni, nel 2011 e 2012.

Secondo quanto sostenuto nella denuncia, le persecuzioni contro la dottoressa sarebbero cominciate nel 2016. La 50enne avrebbe manifestato la convinzione che la dottoressa fosse sua madre. Le aveva anche scritto una lettera intitolata "ciao mamma" in cui le chiedeva di farla diventare parte della famiglia e della sua vita. E aveva diffuso questa sua convinzione anche con altre persone e persino sui social. Con qualcuno che era all’oscuro di quella parentela inesistente, si sarebbe anche lamentata del fatto che la madre la rifiutasse.

Per anni la dottoressa ha tentato di farla desistere, prima con le buone, ma poi con le maniere forti visto che l’infermiera non ne voleva sapere di smetterla. Ha chiuso qualunque contatto, l’ha bloccata sui social e sul telefonino. Ma le molestie non cessavano. L’infermiera sarebbe arrivata ad appostarsi sotto casa della vittima e a presentarsi sul luogo di lavoro dove l’avrebbe screditata e offesa davanti alle altre infermiere del centro. In più occasioni alla dottoressa è capitato di essere stata fermata da colleghi o conoscenti con cui l’infermiera aveva parlato, i quali le avevano chiesto spiegazioni del perchè trattasse così sua figlia. La misura era colma. Stanca di dover spiegare a tutti che quella non era neppure sua parente, la dottoressa si è così rivolta al legale, ha denunciato la 50enne e il suo caso è arrivato in procura.