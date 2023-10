Infermiere ospedaliero accusato di essere un falso fisioterapista: assolto

Un infermiere dell’ospedale di Pesaro, era accusato di arrotondare lo stipendio con sedute a domicilio di fisioterapia senza averne titolo e in "nero". Accusa che il giudice non ha ritenuto abbastanza robusta. E ieri ha così assolto l’imputato, un pesarese di 48 anni, in servizio al San Salvatore, dal reato di esercizio abusivo della professione. Assoluzione con formula piena, "perché il fatto non sussiste". A far finire nei guai il 48enne erano stati i social. Nel gruppo Facebook ‘Sei di Pesaro se’ erano infatti comparsi alcuni commenti negativi su questo infermiere che faceva fisioterapia a domicilio ma senza averne titolo. Una poliziotta si era imbattuta nella chat. E, avvistato tra le righe il fumus di reato, si era subito attivata. Aveva contattato i vari partecipanti al post e li aveva invitati a presentarsi in Questura. Questi avevano raccontato quello che sapevano e fatto il nome del sanitario. Da qui era scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione. L’accusa aveva sostenuto che l’imputato avrebbe approfittato del suo ambiente lavorativo per avvicinare i pazienti nel reparto di ortopedia, reduci da interventi chirurgici, offrendosi come fisioterapista a domicilio una volta che venivano dimessi. Quello che avrebbe fatto, ad esempio, con l’anziana madre di uno dei vari testimoni ascoltati durante il processo. Ma la figlia aveva aggiunto che l’infermiere sarebbe stato a casa dell’anziana solo una volta. A pagamento. Ma non si ricordava però nome e cognome dell’uomo. Aveva detto inoltre di non essere neppure così sicura di saperlo descrivere con esattezza. Ieri, in aula, sono stati ascoltati i testimoni della difesa dell’imputato. La procura ha chiuso la propria requisitoria chiedendo l’assoluzione per insufficienza di prova che il fatto sussista. Il giudice lo ha invece assolto e con formula piena. L’imputato è stato difeso dagli avvocati Paolo Biancofiore e Mariella Masanotti.