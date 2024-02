Infermieri, Serafini presidente

Passaggio di testimone all’Ordine delle professioni infermieristiche di Pesaro-Urbino. La storica presidente Laura Biagiotti, dimissionaria, ha passato il testimone a Marco Serafini (foto) a cui spetterà la reggenza fino a nuove elezioni. Il nuovo presidente pro tempore, anche lui dipendente dell’Ast 1, come infermiere coordinatore della Sala operatoria di Urbino e Pergola, ha accettato l’incarico forte della collaborazione della presidente uscente, che rimarrà come consigliera del direttivo dando tutto il supporto necessario per una continuità amministrativa e burocratica. Le elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio direttivo si terranno nell’ultimo quadrimestre dell’anno. Verranno eletti anche i componenti della Commissione Albo Infermieri e dei componenti dei Revisori dei conti.

"Ringrazio per la fiducia mostrata dal Consiglio – commenta Serafini – e auspico che la presidente dimissionaria mi supporti nel nuovo incarico". Biagiotti auspica che si continui a portare avanti la battaglia da lei iniziata, sui rinnovi dei contratti di lavoro. È necessario una giusta identificazione economica alla professione infermieristica, lasciata per troppo tempo senza una remunerazione dignitosa, portando così a disinnamorarsi della professione più ricercata al mondo".