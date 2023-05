Infiltrazioni alla scuola Gentile "Stiamo facendo verifiche"

Infiltrazioni e disagi alla scuola primaria Francesco Gentile. Dopo le polemiche delle famiglie, di cui si sono fatti portavoce i consiglieri di Fratelli d’Italia, prende la parola l’assessore Barbara Brunori, che spiega: "E’ da un mese che l’impresa lavora per risolvere il problema. La scorsa settimana abbiamo incontrato la dirigente scolastica per aggiornarla della situazione e lei, a sua volta, ha informato i genitori". Così risponde alle famiglie preoccupate, l’assessore ai Lavori pubblici, che aggiunge: "L’impresa sta controllando il tetto sperando di risolvere il problema in maniera definitiva, altrimenti dovremmo progettare interventi più importanti".

A richiamare l’attenzione sulla scuola Gentile era stata in particolare la coordinatrice di Fratelli d’Italia, Loretta Manocchi, che facendosi portavoce delle lamentele dei genitori, aveva chiesto chiarimenti sulle macchie d’umidità, sui cedimenti di intonaco e i cattivi odori. Situazioni che hanno determinato lo spostamento di alcune classi in altri spazi della scuola. "Si stanno facendo – aggiunge Brunori –tutte le verifiche necessarie, all’esito delle quali saranno presi i necessari provvedimenti".

Le infiltrazioni d’acqua alla Gentile non sono un fenomeno recente, visto che se ne parla da 5 anni con ripetute cadute di intonaco e di pannelli fonoassorbenti e la conseguente rotazione delle classi. Ovviamente da parte dei genitori c’è la massima attenzione, nella speranza di avere risposte certe sulle cause di tali infiltrazioni e sulle soluzioni possibili. D’altra parte nel corso degli anni sono state fatte diverse segnalazioni sia da parte dei genitori sia da parte dei dirigenti scolastici che si sono succeduti alla guida della scuola.

