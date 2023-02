Infiltrazioni nel palazzetto, "urge intervenire"

Infiltrazioni d’acqua al Palazzetto dello sport di Urbino. Il Pala Carneroli sta vivendo dunque una situazione invalidante a causa di un allagamento interno, come fanno notare i consiglieri comunali di opposizione (Pd e Viva Urbino) Davide Balducci, Carolina Borgiani, Mario Rosati e Lorenzo Santi. Per questo hanno presentato un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale di martedì 21 febbraio alle 18.

"Il Palazzetto dello sport di Urbino rappresenta una delle strutture sportive più importanti dell’intera regione Marche – scrivono –. Lo stesso ha dato, e dà tuttora, ospitalità a numerose attività sportive per ragazzi e adulti". Ora il Pala Carneroli, dopo le ultime nevicate, deve fare i conti con le infiltrazioni d’acqua dalla copertura del foyer, arrivando al campo da gioco, "dovute alla scarsa manutenzione eseguita in questi anni sulla struttura, che risulta frequentemente soggetta a fenomeni simili. L’amministrazione ha proceduto con un lavoro di tamponamento del piano da gioco che non consente lo svolgimento di tutte le attività; come ad esempio gli allenamenti di basket da parte dei giovani per tutto l’anno. Vista l’incuria in cui versa la struttura non può essere tollerabile una gestione che non ne garantisca un utilizzo adeguato alle sue possibilità, né al valore che essa ha avuto nel recente passato per la città di Urbino e il suo territorio".

Quello che i consiglieri Balducci, Borgiani, Rosati e Santi chiedono all’assessore e al sindaco è la quantificazione dei danni e le operazioni eseguite così come quelle in programma per la risoluzione del problema. Alla giunta comunale viene chiesto anche quando le attività sportive potranno essere riprese così come se è stata programmata manutenzione nel tempo e come sarà gestita la struttura.

fra. pier.