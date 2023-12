"Infinitamente acqua":. Eleonora Goio oggi alla Lega Navale

Oggi pomeriggio, alle ore 18, la Lega Navale di Pesaro ha il piacere di ospitare nella sua sede di Strada Tra i Due Porti la presentazione dell’ultimo libro di Eleonora Goio "Infinitamente acqua – Una visione romantica del navigare" edito da Calibano. L’autrice dialogherà con il professor Nino Finauri. Eleonora Goio originaria di Trento (dov’è nata nel 1959) ma residente a San Giorgio di Pesaro dal 2006, è stata insegnante di educazione fisica e oggi segue progetti di inclusione sociale e turismo accessibile. Il suo primo libro, "Viaggio al buio. Diario di viaggio sulla Via della Seta" (Besa, 2010), ha visto la luce durante la riabilitazione neurologica dopo un intervento al cervello che l’ha resa invalida. La malattia l’ha fermata per dieci anni ma alla fine, con tanta determinazione e altrettanto coraggio ce l’ha fatta ed ha ricomprato la sua vecchia barca ’Mercurio’ tornando a navigare. Oggi per muoversi oggi utilizza due bastoni da nordic walking. Ha poi pubblicato "Mezzaluna a rovescio: tour del Mediterraneo alla vigilia della Primavera araba" (Besa, 2012), "Vita al Rallenty. Viaggio attraverso la disabilità" (Aras Edizioni, 2014; poi Chatwin, Le valigie, 2017) e "Che Cuba? In che direzione va l’isola caraibica?" (Aras Edizioni, 2016). Sul frontespizio del suo ultimo libro ha scritto una frase che dice molto della sua personalità: "In mezzo al mare ci si sente passeggeri dell’universo".

Elisabetta Ferri